Kulinarik in Kitzbühel

Kitzbühel ist ein Paradies für Genießer. Hier finden Sie eine Vielzahl erstklassiger Gastronomiebetriebe!

Haubenlokale Tür an Tür mit traditionellen Wirtshäusern und die Speisekarten reichen über Haube und Tirolerhut, Hummer und Kiachl.

Von Tiroler Hut bis Haube

Die Gamsstadt vermag es, mit einer unverkennbaren Kombination aus Genuss, Natur, Tradition und Wohlbefinden zu überzeugen. Die kulinarische Reise durch die Region führt über heimische Traditionsgerichte hin zu internationaler Gourmet-Küche. In den Hütten am Berg und den Traditionswirtshäusern im Tal wartet bodenständige, regionale Kost. In den Hauben-Lokalen hingegen zaubert die Kochelite exquisite Leckerbissen für Sie. Kitzbühels Restaurantvielfalt reicht vom urigen Tiroler Wirtshaus bis zum mehrfach international ausgezeichneten Hauben-Lokal.

Hochgenuss am Berg

Rund 60 Einkehrmöglichkeiten, Almen und Skihütten bieten kulinarische Hochgenüsse genauso wie traditionelle Tiroler Gerichte auch hoch am Berg und laden zum Einkehrschwung. Auf Kitzbühels Sonnenterrassen genießen Sie regionale Gaumenfreuden mit Ausblick auf die schneebedeckte Bergwelt Tirols.

#LocalHeroes | Walter vom Bichlhof

Es sind Menschen, die Kitzbühel und seine Feriendörfer Reith, Aurach und Jochberg so besonders machen. Genau um die Menschen, die Kitzbühel so besonders machen, geht es in der „#LocalHeroes“ Serie – Helden mit Leidenschaft für ihr Tun und Kitzbühel. Walter vom Bichlhof ist einer dieser Helden mit seinem hauseigenen Kräuter- oder Gemüsegarten beziehungsweise der eigenen Fischzucht. In Absprache mit dem Küchenteam wird das frische und saisonale Gemüse geerntet und mit Liebe am Bichlhof verkocht.

