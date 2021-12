Mit Kitzbühel ins neue Jahr

Schon Pläne zum Ausklang des Jahres? Beginnen Sie doch die Jahreswende mit unserem eigens kreierten Pop-Up Radio und musikalischen sowie unterhaltsamen Programmpunkten am Neujahrstag in der Innenstadt Kitzbühels. Erleben Sie das Klangfeuerwerk für einen grandiosen Start ins neue Jahr.

STAY TUNED!

Starten Sie mit Kitzbühel vor Ort oder auch zuhause via Livestream in das neue Jahr. Das eigens kreierte Pop-Up Radio sendet von Donnerstag, den 30. Dezember 2021 bis Sonntag, den 02. Jänner 2022, täglich ab 10:00 Uhr, live aus der 750 Jahre alten Innenstadt. Bekannte Kitzbüheler Persönlichkeiten, die #LocalHeroes und heimische Betriebe geben in kurzen Interviews Ein- sowie Ausblicke und erzählen über Neuerungen. O-Töne von den Leistungsträgern sowie Live-Einstiege runden das Radio-Programm ab, während die Tage von Kitzbüheler Künstlern und prominenten DJs musikalisch begleitet werden.

Zahlreiche Programm-Highlights am 01. Jänner 2022

Am Neujahrstag wird das Kitzbüheler Neujahrsradio ab 13:00 Uhr mit einem hochkarätigen Programm in der Kitzbüheler Innenstadt erweitert: abwechslungsreiche musikalische Neujahrsgrüße treffen dabei auf ein facettenreiches Unterhaltungsprogramm und Überraschungen unter freiem Himmel.



13:00 Uhr Neujahrsgruß der Stadtmusik Kitzbühel mit Turm- und Fanfaren-Bläser | Vorderstadt

14:10 Uhr Neujahrsgruß der Mitterhögler Weisenbläser | Hinterstadt

15:10 Uhr Saxophonquartett Saxlamanda | Vorderstadt

15:45 Uhr Künstlergruppen | Innenstadt

16:00 Uhr Lichtspaziergang: Fackel-Rundweg | Schwarzsee

16:30 Uhr Lichtkino: Lightwalk Kitzbühel | Innenstadt

16:50 Uhr Aliatrix LED-Show | Vorderstadt

17:00 Uhr Neujahrsansprache von Kitzbühel Tourismus Obmann Dr. Christian Harisch und Bürgermeister der Stadtgemeinde Kitzbühel Dr. Klaus Winkler sowie Neujahrswünsche der Sternsinger | Vorderstadt

17:20 Uhr Aliatrix LED-Show | Vorderstadt

17:30 Uhr Neujahrskonzert von Tyrol Music Project | Vorderstadt

17:45 Uhr Künstlergruppen | Innenstadt

18:40 Uhr Tom Daubek and Friends | Vorderstadt

18:45 Uhr Künstlergruppen | Innenstadt

Änderungen aufgrund von behördlichen Vorgaben vorbehalten.

Alle Informationen finden sie unter radio.kitzbuehel.com