Kitzbüheler Winterzauber

Neben verlängertem Weihnachtsmarkt, Schloss Schönbrunn Orchester, Fackelwanderungen rund um den Schwarzsee, dem Kitzbüheler Neujahrsradio und dem erste KITZBÜHEL Magazin warten in Kitzbühel noch viele weitere Highlights.

Light Walk Kitzbühel

Kitzbühel erstrahlt von 13. Dezember 2021 bis 2. Jänner 2022 in einem festlichen Licht. Malerische Häuserfassaden, besondere Plätze und Denkmäler werden weihnachtlich beleuchtet und inszeniert. In der Vorderstadt zeigt die Fassade des „Alten Gerichts“ täglich von 17:00 bis 22:00 Uhr Lichtprojektionen zum Thema Winterwunderland und Wintersport.



Das Lichtfest bringt Wärme in die dunkle Jahreszeit und zeigt im Rahmen des Kitzbüheler Advents Kunst, Kreativität, Unterhaltung sowie die Stadtgeschichte. Diese Installation zu Ehren des 750 Jahre Stadt Kitzbühel Jubiläums ist am 22., 23., 25., 26., 29., 30. und 31. Dezember 2021 sowie am 01. und 02. Jänner 2022 um jeweils 18:00, 19:00 und 20:00 Uhr auf der Fassade im Hof der Bezirkshauptmannschaft in der Hinterstadt zu bestaunen. Dabei werden Großbildprojektionen, Effekte und Lichtobjekte zu einem erstaunlichen Gesamtkunstwerk vereint.



Romantische Pferdekutschenfahrten

Sich im zweispännigen Pferdeschlitten durch den Schnee kutschieren lassen, auf Kufen die verzauberte Winterwunderwelt erkunden, lautlos – nur vom rhythmischen Klappern der Pferdehufen begleitet, eingehüllt in warme Decken – das ist Wintermärchen pur. Am 17. Dezember 2021 von 17 bis 20 Uhr – jeweils zur vollen Stunde – und am 18. und 19. Dezember 2021 von 16 bis 20 Uhr – jeweils zur vollen Stunde – können Sie (Erwachsene EUR 6,00 | Kinder EUR 3,00) Kitzbühel aus einer ganz neuen Perspektive kennenlernen.

Weihnachtliche Live-Musik

© Kitzbühel Tourismus ×

Am 16., 17. und 18. Dezember 2021 werden die Vorder- und Hinterstadt sowie der Adventmarkt jeweils um 17, 18 und 19 Uhr mit traditioneller Musik bespielt. Dabei wandern heimische Tiroler Gruppen durch das verschneite Kitzbühel. Stopps: Krippe vor dem Rathaus, Vorderstadt/Katharinenkirche, Adventmarkt. Zu hören sind: Kitzbüheler Horn G’sang, Mitterhögler Weisenbläser, Zu’gespitzt und das Duo Linda & Sina.



Skitests am Hahnenkamm

© Kitzbühel Tourismus ×

Am 17. und 18. Dezember 2021 von 9 bis 14 Uhr laden die Kitzbüheler Sporthändler zum GRATIS Skitest an der Hahnenkamm-Bergstation ein.

Beteiligte Händler: Intersport Kitzsport, Sport Etz, Element3

Präsentierte Marken: Kästle, Grenzwertig, Nordica, Atomic, Stöckli, Blizzard, Rossignol, Head



Alle Informationen finden sie unter wintermagic.kitzbuehel.com