Schloss Schönbrunn x Kitzbühel

Rechtzeitig zum vierten Advent-Wochenende sorgt das hochkarätige und international bekannte Schloss Schönbrunn Orchester am Samstag, den 18. Dezember um 16:30 Uhr mit einem musikalischen Live-Konzert exklusiv für weihnachtliche Stimmung aus dem wohl berühmtesten Starthaus der Welt.

Kitzbühel sendet mit dem Konzert weihnachtliche Klänge und Bilder vom Hahnenkamm via Livestream in die Welt, um auch den internationalen Gästen einen stimmungsvollen Gruß aus Kitzbühel nach Hause zu senden. Seien Sie via Live-Stream dabei unter wintermagic.kitzbuehel.com

Am 13. Dezember startet Kitzbühel in den Winter - mit einem umfassenden Programm bis ins neue Jahr.



Das Warten hat sich gelohnt. Kitzbühel startet in die Wintersaison und präsentiert sich strahlend wie nie zuvor mit zahlreichen Highlights: verlängerter Weihnachtsmarkt, Schloss Schönbrunn Orchester, Fackelwanderungen rund um den Schwarzsee, Kitzbüheler Neujahrsradio und das erste KITZBÜHEL Magazin.