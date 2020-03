Aufruf: Mehr Austro-Musik spielen wegen Corona!

Dem Notruf der Kulturverbände an die Bundesregierung und die Bundesländer hat sich der VTMÖ selbstverständlich angeschlossen. Aus diesem Aufruf zur Unterstützung der Kulturschaffenden heben wir insbesondere folgenden Satz hervor: „Nicht unerwähnt sollte man lassen, dass gerade Kulturschaffende in den Kulturbranchen oft am Existenzminimum leben und keine Rücklagen aufbauen können.“

Wenn derzeit so gut wie alle Live-Shows und Events abgesagt werden

- trifft das speziell Artist Labels und Artists, deren

Lebensunterhalt in hohem Maß von Liveauftritten abhängt.

- trifft das besonders kleine Labels, für die das Booking für

Artists wichtige Einnahmenanteile beiträgt.

- werden das bei der nächsten AKM-Abrechnung auch kleine Verlage

und Urheber*innen schmerzhaft zu spüren bekommen, wenn es einfach

weniger zu verteilen geben wird, weil so viele Veranstaltungen nicht

stattgefunden haben.

Aufruf an Medien

Doch nicht nur der Staat soll Verantwortung zeigen und für Soforthilfe sorgen: Der VTMÖ ruft ALLE Radio- und TV-Sender auf, ein Zeichen der Unterstützung für die österreichische Musikszene zu setzen. Insbesondere der ORF trägt als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen erhöhte Verantwortung.

Ab sofort soll auf ALLEN österreichischen Radio- und TV-Sendern doppelt so viel Musik aus Österreich gespielt werden als zuletzt! Es geht um viele Millionen an Tantiemen für Musikschaffende. Diese werden durch die Verwertungsgesellschaften zwar verzögert ausbezahlt. Doch mit Ausblick auf verdoppelte Sendeentgelte können vom Verdienstentgang Betroffene sicher sein, dass sie für ihren Lebensunterhalt notwendige Überbrückungskredite später auch wieder zurückzahlen können.

Über den VTMÖ

Der Verband unabhängiger Tonträgerunternehmen, Musikverlage und Musikproduzent*innen Österreichs ist seit 2003 die Interessensvertretung der KMU’s und EPU’s aus der österreichischen Musikwirtschaft und der produzierenden Musikszene. Viele der Mitglieder des VTMÖ sind sehr kleine, oft nur aus einer Person bestehende Kreativzellen mit entsprechenden Nachteilen bei Kreation, Produktion und Vermarktung von musikalischen Werken. Typischerweise werden all diese Aufgaben selbst erledigt – Eigenverlag, Eigenproduktion und Selbstvermarktung sind jene Elemente, die oft genug zu prekären Verhältnissen führen. Gleichzeitig tragen die österreichischen „Independents“ den allergrößten Teil zum qualitativ hochwertigen heimischen Musikschaffen bei.