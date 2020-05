Buhlschaft Caroline Peters: ''Freue mich auf Festspiele''

Auch heuer wird der Jedermann wie bereits in den letzten 100 Jahren auf dem Salzburger Domplatz stattfinden. Zwar nicht schon Mitte Juli, sondern erst ab August – für die neue Buhlschaft Caroline Peters aber dennoch eine gute Nachricht. „Auf den Festspielsommer habe ich mich gefreut, und der fällt aus. Ich freue mich immer noch sehr, aber es ist jetzt zurückgeworfen auf das, was es ursprünglich war: eine Theateraufführung mit einem Inhalt“, so Peters im Talk mit dem Seitenblicke-Magazin.

Krise

Die Coronakrise nutzte sie vor allem zum Entschleunigen. „Ich war, als die Coronakrise anfing, wahnsinnig überarbeitet. Deswegen fand ich die ersten zwei bis drei Wochen wunderbar“, so Peters, die noch vor den Festspielen am 5. Juni in der ORF-Komödie Womit haben wir das verdient? zu sehen ist.