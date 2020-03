Fendrich: Chart-Sturm nach Balkonkonzerten

Seit Sonntag singt um 18 Uhr ganz Österreich gegen die Krise. Der Pop-Flashmob, bei dem zum Auftakt u. a. Austropop-Stars wie Roman Gregory, Kurt Ostbahn oder Lidia Baich aus Fenstern, von Balkonen oder im Wald aufspielten, wird nun sogar täglich wiederholt. Und das mit einem Sonder­applaus für die vielen unermüdlichen Helfer im ganzen Land.

Charts. Der große Hit ist Rainhard Fendrich, der mit I am from Austria in den iTunes-Charts bis auf Platz 3 stürmt und beruhigt. „Wir dürfen nicht in Panik verfallen, sondern müssen ein gemeinsames Bewusstsein für den Ernst der Lage entwickeln ohne unseren Optimismus zu verlieren. Fatalismus ist in dieser Situation die falsche Einstellung!“