Geisterkonzert mit Netrebko als TV-Hit

Zehn Premieren, deutliche gesenkte Ticket-Preise und ein Mini-Konzert von Anna Netrebko. Heute präsentiert der neue Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić das Programm für seine erste Saison. Und zwar als TV-Show auf ORF III (heute ab 21.30 Uhr).

Madama Butterfly, Die Entführung aus dem Serail, La traviata, Carmen, Parsifal heißen einige der Premierenabende, mit denen Roščić für ein neues Basisprogramm am Haus sorgen will. Anna Netrebko, die neben Topstars wie Elina Garanca, Jonas Kaufmann und Juan Diego Flórez gleich mehrmals am neuen Spielplan steht, durfte sogar singen: Nach Fieber-Check zeichnete sie letzte Woche die Puccini-Arie In quelle trine morbide auf. Die 2.300 Plätze am Ring mussten dafür leer bleiben.