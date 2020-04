Mathea: Am 1. Mai kommt Debüt-Album "M"

Musik. „Alles, was unter den ersten drei ist, würde mich freuen. Wenn es auf Platz 1 geht, wäre das natürlich abnormal, aber ich lasse alles auf mich zukommen!“ Nach den Top-Hits 2x und Chaos setzt Austropop-Queen Mathea am 1. Mai zum nächsten Chart-Sturm an.

Hits. Da kommt das Debüt-Album M: 12 autobiografische Hits über Liebe und Trennung. „Meine CD soll die Menschen stark machen, deshalb kam auch eine Verschiebung wegen der Corona-Krise für mich nicht infrage!“

Märchen. Zum Trend-Sound liefert Mathea auch gleich ein Märchen: In die Fan-Box zu M hat sie neben einer coolen Tasche und einem signierten Brief auch gleich ihr erstes Buch gepackt. „Eigentlich wollte ich eine Autobiografie schreiben, aber das war mir zu langweilig.“

Insta-Show. Gefeiert wird der CD-Release am Freitag ab 20.15 Uhr auch live auf Instagram: Wohnzimmer-Konzert mit Gaststars wie Mark Forster oder Visa Vie.