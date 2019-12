Mega-Hype um Star Wars

Finale. Am Montag wird das letzte Geheimnis der Galaxie gelüftet: Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver und Co. präsentieren das neunte und finale Star-Wars-Abenteuer Der Aufstieg Skywalkers mit einer Gala-Premiere in Hollywood. Die Fans können es kaum erwarten. Schon seit Freitag campieren Hunderte Star Wars-Jünger vor dem Chinese Man Theater. Verkleidet als Sternenkrieger – mit Laserschwert und Camping-Liege.

Jedoch nicht nur um einen Blick auf die Filmhelden zu werfen, sondern auch für die allererste Vorstellung. Dabei startet Episode IX in den USA erst am 20. 12.

Frühstart: Kinos öffnen bei uns schon um 10 Uhr

Heimische Fans haben es deutlich besser: Bei uns läuft das Star Wars-Finale schon ab Mittwoch. Viele Kinos schieben dafür sogar Extra-Vorstellungen ab 10 Uhr früh ein!

Kassa. Der Film, bei dem sich Rey (Ridley) und der böse Kylo Ren (Driver) den großen Showdown liefern, gilt als Hit des Jahres: bis zu 350 Millionen Dollar Kassa am Startwochenende.