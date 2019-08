Merkel: Schnitzeljagd mit Presse-Fotografen

Montagnachmittag setzte Angela Merkel mit dem Polizeihelikopter auf Salzburger Boden auf. Abends besuchte sie dann gemeinsam mit Ehemann Joachim Sauer das Konzert in der Felsenreitschule. Doch, wie im Vorjahr gab sich die deutsche Kanzlerin medienscheu und fuhr im Konvoi vor, um gleich zu ­verschwinden. Merkel soll bis Donnerstag bleiben. Am Dienstag will sie die Idomeneo-Vorstellung besuchen.