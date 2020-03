Neue Termine: Alle Event-Hits nach dem Corona-Stopp

Events. 23 Absagen bzw. Verschiebungen in der Wiener Stadthalle, Tournee-Stopp für Wanda, Josh. oder Conchita und vorerst keine Österreich-Konzerte von Santana, Helene Fischer oder Avril Lavigne. Das Coronavirus und die daraus resultierenden behördlichen Auflagen – keine Indoor-Events über 100 Besucher bis 3. April – treffen die heimische Kultur-Szene schwer. Doch langsam dürfen die Fans aufatmen, denn bereits jetzt sind schon viele Ersatz-Termin fixiert.

Ersatz-Termine. „Wir sind froh, bisher nur drei Shows definitiv absagen zu müssen, und freuen uns schon jetzt darauf, bald wieder erstklassiges Live-Entertainment in der Wiener Stadthalle bieten zu können“, erklärt Stadthallen-Chef Wolfgang Fischer die Lage. Für Großevents wie Pizzera & Jaus (jetzt neu am 1. und 2. Mai), Masters of Dirt (26. bis 28. Juni) oder Cirque du Soleil (ab 26. August) wurden schon neue Termine gefunden. Nur The Music of Star Wars, das Amy-Winehouse-Tribute Forever Amy und das Musical Heidi fallen in der Stadthalle aus.

Neue Tourneen. Cordula Grün-Star Josh. verschiebt seine Tour in den Oktober, Rea Garvey rockt statt im April erst im Mai und die Amadeus-Stars von Folkshilfe übertragen ihr Release-Konzert zur CD Sing am 28. März jetzt im Internet.

Events: Das sind die Ersatz-Termine

Pizzera & Jaus1. & 2. Mai,Stadthalle

Folkshilfe 2. 5., Wien, Arena

Rea Garvey 25. 5., Wien

Wildstyle Messe 30. & 31. 5., Wien

Masters of Dirt26.–28. 6., Wien

Cirque du Soleil 26.–28. 8., Wien

Amadeus Awards10. 9., Stadthalle

Disney in Concert20. 9.,Stadthalle

Reinhold Messner4. 11., Stadthalle

Ricky Gervais13. 11.,Stadthalle

Josh.27. 11., Wien, WUK

Pippi Langstrumpf29. 12., Wien