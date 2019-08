Zittern um Opern-Star Anna Netrebko

Der Aufruhr war groß, als Operndiva Anna Netrebko (47) ihren Auftritt bei den Salzburger Festspielen in letzter Minute absagen musste. Zahlreiche Buhrufe und enttäuschte Fans waren die Folge. Netrebko habe sich durch die Klimaanlage erkältet und bedaure sehr, dass sie nicht in der Lage sei, die zweite Vorstellung zu singen. Auf Instagram schrieb sie kurz vor deren Beginn, dass eine Absage unausweichlich sei. Als ­Ersatz sprang Sopranistin Hui He ein und übernahm mit Freude Netrebkos Part in Adriana Lecouvreur an der Seite eines ebenfalls angeschlagenen Yusif Eyvazovs. Das Publikum zeigte sich erst weniger begeistert, gegen Ende hin kühlten die hitzigen Gemüter dann aber wieder ab und es gab doch noch Applaus für die tapfere Ersatzfrau.

Bangen

Heute Nachmittag sollte Anna Netrebko wieder gemeinsam mit ­ihrem Ehemann die Titelrolle im Großen Festspielhaus singen. Unklar ist jedoch, ob sie bis dahin tatsächlich wieder fit ist. In letzter Zeit muss der Opernstar häufig wegen Erkältungen Konzerte absagen. Die Fans sind daher bereits in großer Sorge, schreiben, dass sie für ihr Idol beten.