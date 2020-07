Rund 34 Millionen Euro an Einlagen hat Konzert-Veranstalter Barracuda Music bei der burgenländischen Commerzialbank Mattersburg getätigt. Seit dem Skandal um die Bank musste Barracuda-Geschäftsführer Ewald Tatar um die ohnehin schon wegen Corona auf das nächste Jahr verschobenen Festivals Nova Rock und Frequency zittern. Gesern sprang die Muttergesellschaft CTS Eventim ein und sicherte ein Fortführen der Geschäfte. „Wir freuen uns für hunderttausende Musikfans aus dem In- und Ausland, dass wir unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen können und die Zukunft von Nova Rock, Frequency und hunderten Konzerten pro Jahr gesichert ist“, so Tatar.

Hammer

Bei den beiden Festivals werden 2021 Stars wie RAF Camora, Marshmellow oder Bilder buch – beim Frequency und Seiler & Speer, Volbeat oder System Of A Down beim Nova Rock auftreten.