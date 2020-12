Die Festspiel-Highlights 2021

„Don Giovanni“ als erste Opernpremiere der 101. Salzburger Festspiele.

Gestern sickerten erste Details zum geplanten Programm für die 101. Salzburger Festspiele, die von 17. Juli bis 31. August 2021 dauern sollen, durch: 168 Aufführungen in 46 Tagen an 17 Spielstätten, darunter 31 Vorstellungen in der Oper und 44 Vorstellungen im Schauspiel sowie 93 Konzerte. Eröffnen sollen die Festspiele am 17. Juli mit dem Jedermann mit Lars Eidinger und Verena Altenberger in den Titelrollen. Am 26. Juli ist die erste Opernpremiere mit Don Giovanni unter der Regie von Romeo Castellucci im Großen Festspielhaus geplant. Elektra soll einen Tag später in der Felsenreitschule Premiere feiern.

Vorfreude

Am 21. August steht dann mit Giacomo Puccinis Tosca, inszeniert von Michael Sturminger, ein weiteres Opern-Highlight auf dem Programm. Die Festspielpräsidentschaft hofft auf eine gute Saison.