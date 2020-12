Die Toten Hosen feiern Burg-Jubiläum

Zum 15. Geburtstag der Burgtheater-Premiere liefern die Toten Hosen das komplette Konzert.

„Wir haben in Wien jede Menge legendäre Konzerte erlebt – vom Chelsea bis zum Heldenplatz, doch das erste Mal im Burgtheater wird immer unvergessen bleiben!“ Im September 2005 zeichneten Die Toten Hosen an der Burg die Unplugged-Show Nur zu Besuch auf. Jetzt, pünktlich zum 15-jährigen Jubiläum, liefern Campino und Co. erstmals das komplette Konzert inklusive neun bislang nur auf DVD erhältliche Songs wie Was zählt oder Steh auf.

Lärm

Am Freitag (4. Dezember) gibt’s den Austro-Hit als Stream und Download. Am Samstag folgt die YouTube-Premiere. „Für uns war es wahnsinnig spannend, zu erkunden, wie unser Lärm in einer akustischen Variante funktionierte“, erklärt Campino den Meilenstein, mit den man in Österreich Platin und in Deutschland sogar Doppelplatin einfuhr.

Lesung

Auch 2021 hat der Hosen-Chef die Burg im Visier. Seine für November geplante und wegen Corona gestoppte Lesung Hope Street soll im Frühjahr nachgeholt werden.