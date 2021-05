Electric Love Festival 2021 muss abgesagt werden – doch Plan B ist schon fix!

Jetzt ist es fix: Das Electric Love Festival 2021 am Salzburgring (8. bis 10. Juli 2021) wird aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Tickets können auf das kommende Electric Love Festival 2022 umgetauscht oder refundiert werden. Doch es gibt auch gute Nachrichten für alle Musikfans: Für Ende August 2021 ist eine „Electric Love Boutique Edition” am Salzburgring geplant.

Lange haben sie darum gekämpft, jetzt ist es aber Gewissheit. Die Veranstalter müssen das Electric Love Festival (ELF) 2021 aufgrund der aktuellen Situation wegen der Covid-19 Pandemie absagen. Ein schmerzlicher Schritt, schließlich arbeitete das Revolution Event Team seit dem Vorjahr intensiv an der Möglichkeit, das Electric Love Festival trotz aller Widrigkeiten durchführen zu können. „Es ist jetzt leider der Moment gekommen, an dem wir ein weiteres Mal erkennen müssen, dass das Electric Love 2021, wie wir es alle kennen und lieben, nicht stattfinden kann. Trotz Fortschritten im Kampf gegen die Pandemie sind Veranstaltungen in der Dimension des Electric Love Festivals für Juli 2021 de facto ausgeschlossen“, erklärt Veranstalter Manuel Reifenauer.

Alle Tickets für das Electric Love können unkompliziert für das Electric Love Festival 2022 unter www.electriclove.at umgetauscht werden. Das sichert den Musik-Fans im kommenden Jahr ihren Fixplatz für ein Musikfestival, das bekanntlich rasch ausverkauft ist. Außerdem wird es einen exklusiven Vorverkauf für die streng limitierten „Electric Love Boutique Edition“ Tickets im August 2021 geben. Für alle, die ihr Ticket zurückgeben wollen, gibt es wie im Vorjahr wieder die Möglichkeit eines Refunds. „Um dieses Electric Love Festival haben wir hinter den Kulissen gekämpft wie die Löwen“, sagt Manuel Reifenauer, der trotz Unsicherheiten und ständig neuen Herausforderungen dem Ziel #EditionOne alles untergeordnet hat. „Wir brennen alle für das Electric Love. Genauso wie für uns ist das ELF für die Fans mehr als ein Festival. Das ELF ist bunt, es bedeutet Lebensfreude und Freiheit. Und es wäre ein wichtiger Schritt in Richtung 'Normalität' gewesen, der für uns alle so essenziell wäre, um den Optimismus nicht zu verlieren.“

In Zeiten wie diesen braucht es Mut zum Weitblick, kreative Ideen und Spontanität, um trotz aller Widrigkeiten intensiv an einem Plan B zu arbeiten. „Wir wollen einfach nichts unversucht lassen, denn das ELF hat einfach die genialste Community der Welt“, versucht Veranstalter Manuel Reifenauer, alle Chancen zu nutzen. „Wir wussten natürlich, dass der Juli-Termin mit einem Drei-Tages-Festival, der notwendigen Test-Strategie und vor allem auch die Dimension des Electric Love mit über 180.000 Besuchern aus fast 70 Nationen eine absolute Herausforderung werden wird. Organisatorisch wie auch finanziell.“ Deswegen hat das ELF-Team in den vergangenen Wochen bereits nach umsetzbaren Optionen gesucht, sollte das Electric Love 2021 abgesagt werden müssen. „Eine Absage ist für uns kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und in Schockstarre zu verfallen. Denn wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, ein unvergessliches Erlebnis präsentieren zu können.“ Darum hat das Team von Revolution Event bereits vor der endgültigen Absage mögliche Optionen und Varianten durchgedacht, um eine kleinere, aber nicht weniger illustre „Electric Love Boutique Edition“ Ende August 2021 (26.08., 27.08. und 28.08.2021) umzusetzen.

Electric Love Boutique Edition (26.08., 27.08. und 28.08.2021)

„Uns ist bewusst, dass es zum jetzigen Zeitpunkt unzählige Fragezeichen gibt – niemand weiß genau wie sich die Pandemie und die Infektionszahlen bis Ende August entwickeln werden“, betont Manuel Reifenauer. Aber das seit Monaten vom Veranstalter bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Präventionskonzept für das Electric Love Festival wird für die Boutique Edition adaptiert. Die Electric Love Boutique Edition wird als Open Air Event an drei Tagen auf drei Bühnen mit jeweils maximal 10.000 Besuchern pro Tag auf dem Salzburgring-Areal stattfinden – durch die strikt getrennten Veranstaltungstage, ohne Mehrtages-Tickets sowie ohne Camping kann ein umsetzbares Präventionskonzept inklusive Teststrategie sichergestellt werden. „Natürlich kann es sein, dass unser Event im August auch abgesagt werden muss. Aber weil es sich bei der Electric Love Boutique Edition um ein reines Open-Air-Event handelt, werden wir es gemeinsam schaffen, im August am Salzburgring mit unserem Event eine immense Wertschöpfung für die Region zu generieren“, betont Manuel Reifenauer. „Denn wir sind zur Festival-Zeit nicht nur einer der größten Arbeitgeber Salzburgs, auch die Hotels und Gastronomiebetriebe in der Region profitieren enorm von einem Electric Love Festival – oder dann im August von einer Electric Love Boutique Edition.“

Wie auch schon im vergangenen Frühjahr haben alle Ticketbesitzer die Wahl, tauschen sie ihr ELF21 Ticket in eines für ELF22 oder lassen sie sich den Ticketpreis refundieren. Für alle die zwischen 14. und 26. Mai ihr ELF21 Ticket “swappen”, sprich in eines für ELF22 tauschen, bekommen ab 27. Mai ab 18:00 Uhr 48 Stunden Vorkaufsrecht auf die limitierten Tickets für die Electric Love Boutique Edition. Durch die reduzierte Kapazität werden die verfügbaren Tages-Tickets extrem schnell ausverkauft sein. „Der Run auf die Tickets wird sicher enorm sein. Und ich kann allen Electric Love Fans versprechen: Nicht nur wir haben lange auf ein Konzert warten müssen, auch die Künstler sind schon richtig heiß darauf, wieder auf der Bühne zu stehen und mit euch zu feiern.“

„Jeder Tagesticket-Besitzer muss sich testen lassen und einen tagesaktuellen negativen Testbescheid nachweisen. Die genauen Abläufe definieren wir mit den Behörden nach den jeweils geltenden Bestimmungen“, betont Veranstalter Manuel Reifenauer, dass jeder Besucher nur mit offiziellen negativem Testergebnis das Konzertgelände betreten darf. „Salzburg hat ja bereits Erfahrung als Pionier in der Event-Branche. Schon im Vorjahr haben die Salzburger Festspiele bewiesen, dass durch ein striktes und durchgängiges Präventionskonzept eine Veranstaltungsserie reibungslos und ohne Corona-Infektionsfälle veranstaltet werden kann.“ Vor allem der Faktor, dass die Electric Love Boutique Edition ein reines Open Air Event sein wird, lässt das Veranstalter-Team mit viel Optimismus in die finale Planungsphase gehen. „Wir arbeiten gerade auf Hochtouren, um mit allen Ansprechpartnern die entsprechenden Details zu klären“, erklärt Manuel Reifenauer, der sehr optimistisch ist, den Plan in die Realität umsetzen zu können. Die Erfahrungen von durchgeführten Events aus dem Vorjahr, die vielen Inputs aus unzähligen Diskussionen mit führenden Gesundheitsexperten über die Möglichkeiten bei Open Air Veranstaltungen mit einem strikten Präventionskonzept und die wissenschaftlich begleiteten Event-Test in England, zeigen, dass es möglich sein kann.

„Keine Frage: Als Unternehmer müsste ich sagen, dass es wirtschaftlich keinen Sinn macht, so einen Aufwand zu betreiben“, ist sich Manuel Reifenauer bewusst. „Aber wir sehen uns als Veranstalter auch als Möglichmacher, die trotz schwieriger Umstände wie geringe Planbarkeit, wirtschaftliches Risiko und einem enormen Aufwand trotzdem den Musikfans eine Möglichkeit auf Livemusik bieten. Wir wollen unseren Teil zur psychischen Gesundheit einer ganzen Generation beitragen und die gerade in diesen Zeiten so wichtige Wertschöpfung in der Region auslösen.“

Mehr Informationen zur Electric Love Boutique Edition sind hier abrufbar.