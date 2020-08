Gewitter-Alarm während ''Jedermann''-Premiere

Als ob die Festspiele in Salzburg heuer nicht schon schwer genug hätten, folgte Samstagabends dann auch noch der „Jedermann“-Supergau. Rund 1.200 Gäste saßen bereits auf ihren Plätzen, doch wenige Augenblicke, bevor die ersten Töne hätten erklingen sollen, musste man wegen eines Gewitters ins Große Festspielhaus umsiedeln.

© Franz Neumayr

Schon zuvor haderte Nina Proll ein wenig mit der momentanen Situation. „Uns fehlt so was wie eine Premierenfeier schon. Da feiern wir ein wenig, tauschen uns aus. Das gehört einfach dazu“. Dabei hat es die Ehefrau von Gregor Bloeb noch am besten. Ihr Ehemann spielt Teufel und Guten Gesell in einer Doppelrolle. Schwager Tobias Moretti ist der Jedermann. „So kann ich wenigstens mit drei Herren heute abends ein wenig feiern. Da geht´s mir besser als allen anderen“.

© Franz Neumayr

© Franz Neumayr Daniel Serafin

Sonst noch dabei: Autorin Hera Lind mit Ehemann Engelbert Lainer, Ralf Wolfgang Lothert (mit lustiger Clownmaske), Daniel Serafin und Autor Ulli Bree.

© Franz Neumayr Hera Lind mit Ehemann Engelbert Lainer