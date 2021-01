Ilvie Little ist eine Kinderbuchheldin, wie wir sie noch nicht gesehen haben.

Warum müssen Buben immer als Kinderbuch-Helden herhalten? Schaffen es wirklich nur schöne, schlanke Prinzessinnen, die jungen Leserinnen zu fesseln? Fehlen uns nicht noch ein paar weibliche Role Models, die unseren Mädchen zeigen: Wir sind stark, mutig, unabhängig und frei? Die neue Foto-Leseabenteuer-Serie ILVIE LITTLE von Susanne Stemmer möchte diese Lücke schließen, so Susanne Stemmer, die Erfinderin der unerschrockenen Elfe.

© Susanne Stemmer

Ilvie Little - Eine, die auszog, um keine Elfe mehr zu sein und Abenteuer zu erleben

Doch was macht Ilvie sonst so ... anders? Besonders ins Auge sticht, dass sich dieses Kinderbuch nicht auf Illustrationen setzt, sondern Fotocollagen, also realistischere Eindrücke für die junge Leserschar bietet. Umso passender, dass auch beim Inhalt auf Realität gesetzt wird. Ilvie könnte sich als Elfe ein rosarotes-zuckerschleck-Leben machen, bricht aber lieber zu Abenteuern auf. Ihre Crew könnte ihr ganz ähnlich sein - ist es aber nicht. Ilvies neue Freundinnen stammen aus allen Teilen der Welt, sind ein bunter Haufen und auch mal unperfekt. So hat eine ein abgeklebtes Auge, was allerdings kein großes Thema ist. Passt ja auch zu einem Piratenabenteuer, so eine Augenklappe, oder? Auch Theo, der pinke Affe, ist alles andere als ein perfekter Begleiter. Er ist manchmal mürrisch und verfressen.

Gewinnspiel

Tauchen Sie selber ein in die Welt von Ilvie Little - wir verlosen zwei Exemplare!