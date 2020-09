Jägerball 2021 wegen Corona abgesagt

Wie oe24 erfuhr musste der 100. Jägerball aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Wien. In einer offiziellen Presseaussendung informiert der Verein "grünes kreuz" über die Absagte des 100. Jägerballs: Der 100. Jägerball – Ball vom Grünen Kreuz, geplant am 25. Jänner 2021, in der Wiener Hofburg und Spanischen Hofreitschule wird wegen COVID-19 abgesagt!

„Schweren Herzens geben wir bekannt, dass der Jägerball, ein alljährliches Highlight der österreichischen Ballsaison, 2021 nicht stattfinden wird. Wir übernehmen damit unseren Gästen und allen Mitwirkenden gegenüber Verantwortung, da die Gesundheit das höchste Gut ist.“ so der Vorstand des Vereins Grünes Kreuz nach der gemeinsamen Entscheidung.

Eine rauschende Ballnacht, bei welcher sich knapp 5.000 Gäste sowohl auf die Pirsch nach menschlichen Begegnungen machen, als auch bis 05.00 Uhr morgens das Tanzbein schwingen, ist in Zeiten der Corona-Pandemie undenkbar. Gerade der 100. Jägerball soll ein unvergessliches Erlebnis für unsere Gäste sein! Ein fulminantes Programm und besondere Highlights sind für den Jubiläums-Jägerball im Folgejahr geplant.

„Mit einem optimistischen Blick in die Zukunft soll der 100. Jägerball traditionell am letzten Montag im Jänner, dem 31. Jänner 2022, stattfinden! Frei nach dem Motto - Aufgeschoben ist nicht aufgehoben - freuen wir uns schon jetzt, unsere Gäste wohlauf in den prunkvollen Räumlichkeiten der Wiener Hofburg wiederzusehen!“ so der Vorstand des Vereines Grünes Kreuz abschließend.