Jetzt fix! Burg Clam - Konzerte auf 2022 verschoben

Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, müssen die geplanten Konzerte im Sommer auf 2022 verschoben werden.

Eigentlich hätten Stars wie Parov Stelar und Pizzera & Jaus im heurigen Sommer die Burg Clam rocken sollen. Daraus wird nun Corona bedingt nichts. Alle angesetzten Konzerte müssen auf 2022 verschoben werden wie die Veranstalter mitteilten.

Das Konzert von The Lumineers muss ersatzlos gestrichen werden. „Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass die Burg Clam-Konzerte 2021 leider auch heuer nicht stattfinden können. So sehr wir uns auch auf ein Wiedersehen und Abrocken mit euch gefreut haben, wir müssen uns alle leider noch etwas länger gedulden. Wir freuen uns aber, dass wir schon wieder etliche für 2021 bestätigte Acts auch für 2022 gewinnen konnten“, so die Veranstalter in einer ersten Aussendung.

Termine für 2022

FR. 08. JULI 2022 - CLAM ROCK Deep Purple, Uriah Heep, Dweezil Zappa plays Frank Zappa, The Sweet, The Doors Alive,Red Machete

FR. 15. JULI 2022 - Lionel Richie

SA. 23. JULI 2022 - Judas Priest Beyond The Black

SA. 30. JULI 2022 - Parov Stelar Live Stereo MC's LIVE

FR. 12. & SA 13. August 2022 - Pizerra & Jaus Gert Steinbäcker, Wolfgang Ambros & Band, Lemo, Skolka

FR. 19. AUGUST 2022 - Hubert von Goisern

SA. 20. AUGUST 2022 - Seiler und Speer LaBrassBanda, Monti Beton & Johann K., Minisex, Christina Kosik & die Gang Band