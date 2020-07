Am 23. Juli startet Banksy-Werkschau in den Sophiensälen.

Schon in den ersten vier Stunden wurden über 1.000 Tickets verkauft. Irrer Run auf den mysteriösen britischen Graffiti-Künstler Banksy in Wien. Bei oeticket liegt die von 23. Juli bis 4. Oktober in den Sophiensälen gezeigte Multimedia-Show The Art Of Banksy auf Platz 2. Geschlagen nur vom Comeback-Konzert von Helene Fischer.

Mit ÖSTERREICH sind Sie beim Ausstellungs-Hit des Jahres live dabei. Hier gewinnen Sie jetzt 3 x 2 Tickets für The Art Of Banksy in den Sophiensälen. Cool: Dank exklusiver Gewinn-Codes können Sie den Eintritt für Ihren Wunschtermin bis zum 4. Oktober sogar frei auswählen.

Die Ausstellung in Wien ist als multimediale Installation konzipiert: Sprayer-Rollenspiele, eine Video-Doku über Banksys Schaffen, der Nachbau seines Studios und über 100 Werke inklusive. Natürlich auch Girl with Balloon, Kissing Coppers und Laugh Now.