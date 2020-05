Aufstand der Kultur-Stars

Protest. Pianist und Semmering-Kultursommer-Intendant Florian Krumpöck reicht es. Nicht nur, dass sein Festival für diesen Sommer abgesagt wurde, teilen fast alle kleinen und mittleren Kultur-Events das gleiche Schicksal. In einem offenen Brief an Kanzler Sebastian Kurz, Vize Werner Kogler und Staatssekretärin Ulrike Lunacek fordert Krumpöck jetzt konkret fünf Punkte.

Liste. Unter anderem will der Initiator ein „prinzipielles Bekenntnis zu allen Bereichen der Kunst und Kultur“, die „weitestgehende Ermöglichung kultureller Veranstaltungen“, „Gesprächsrunden“, Bereitstellung etwaiger Finanzmittel und „keine finanzielle Benachteiligung bei Entschädigungs- und

oder Förderungszahlungen“.

Unterstützer. Zahlreiche Kultur-Stars wie Karl Markovics, Gerti Drassl oder Erwin Steinhauer unterstützen die Forderungen.