Polizei stoppt illegale Nova-Rock-Treffen

Die Enttäuschung war bei allen Nova-Rock-Fans groß, als das Festival, das von 10. bis 13. Juni stattfinden hätte sollen, aufgrund von Corona-Maßnahmen abgesagt wurde. Einige Festivalbesucher scheinen jedoch trotz Absage nicht auf den Spaß verzichten zu wollen und treffen sich trotzdem zum Campen und Feiern am Festivalgelände in Nickelsdorf.

Nun warnt die Polizei Burgenland vor den Strafen: "Am nicht präparierten Gelände in Nickelsdorf werden in den kommenden Tagen Polizei und Behörde Übertretungen wie beispielsweise Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung oder das Burgenländische Camping- und Mobilheimplatzgesetz ahnden, weshalb von Fahrten in Richtung Nova-Rock-Gelände abgeraten wird", heißt es im Facebook-Posting der Polizei Burgenland.