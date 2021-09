Aufgrund eines medizinischen Notfalls im engsten Familienkreis wird das Konzert von Anna Netrebko und ihrem Ehemann Yusif Eyvazov im Wiener Konzerthaus verschoben werden.

Die genaueren Umstände teilten die Veranstalter noch nicht mit. Es handle sich um einen "Notfall im engsten Familienkreis", so heißt es in der Aussendung. Das Konzert von Netrebko und Eyvazov hätte am 7.September im Wiener Konzerthaus stattfinden sollen. Es wurde jedoch bereits ein Ersatztermin gefunden: Der Abend wird am 2.Juli 2022 nachgeholt.

Bereits erworbene Karten für den Konzertabend "Die schönsten Arien und Duette aus der italienischen, französischen und russischen Oper" behalten ihre Gültigkeit.