Österreichische Künstler setzen in der Corona-Pandemie ein Zeichen

Kunst und Kultur trifft die Corona-Krise besonders hart. Nun haben sich 20 österreichische Acts zusammengetan, um zu zeigen: "Gemeinsam sind wir stark!".

Musik verbindet - gemeinsam sind wir stark. Das Musik-Projekt der Initiatoren Petra Steiner, Anita Trattner "Dort wo die Musi spielt Portal" und Eventkoordinator Gery Richter will Künstlern in der Corona-Pandemie eine gemeinsame Plattform bieten - auch über die Corona-Zeit hinaus.

"Es ist uns einfach wichtig gewesen, einmal ein Zeichen zu setzen, gerade in der Unterhaltungsbranche, die ja am meisten betroffen ist in der Pandemie, dass wir Menschen alle wieder als Gesellschaft mehr zusammenrücken sollten, wenn möglich auch nach Corona. Die Zukunft liegt vor allem wieder in einem Miteinander und einer nachhaltigen Lebenseinstellung", so Richter.

Nun feierte das gemeinsam unter Corona-Auflagen gedrehte Musikvideo mit der Message "Don't give up" Premiere. Unter den Künstlern, die beim Dreh mitwirkten, waren unter anderem Matty Valentino aus der Schlagerabteilung, PAENDA, die mit ihrem neuen Hit "Lovers we Know" 2021 wieder voll durchstarten möchte, Leo Aberer und Schlagerstar Leona Anderson.