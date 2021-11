Promi-Komitee soll Opernball retten, zittern vor Absage

Ob Ball wegen Corona stattfinden kann, ist noch offen.

Wien. "Es ist noch unklar, ob der Opernball stattfindet", sagte Direktor der Wiener Staatsoper Bogdan Roščić am Dienstag in einem Pressegespräch. Ausverkauft sei die Veranstaltung – auch die Generalprobe und die Logen. Aber: Ober der Ball stattfindet sei keine alleinige Entscheidung der Oper, sondern auch der Eigentümer, der Republik Österreich, so Roščić. Die Behörde sage, dass das derzeitige Sicherheitskonzept zurückgewiesen werden würde. Erst im Jänner könne man eine genaue Prognose geben. Sorgen machen die derzeit steigenden Corona-Zahlen.

Entscheidung in den nächsten Wochen

In den nächsten Wochen solle es zusammen mit dem Eigentümer eine Entscheidung geben, so Roščić. Denn: Man kann auf die Option zu veranstalten nicht belibig lange warten.

Roščić präsentierte am Dienstag auch ein neues Ball-Komitee mit Swarovski, Reitbauer, Meryn, Puchhammer-Stöckl und Wenisch.

