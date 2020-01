Keine Nominierung für Jennifer Lopez (Hustlers) und auch der große Golden-Globe-Sieger Taron Egerton (Rocketman) ist schon aus dem Rennen – dafür gleich zwei Nominierungen für Scarlett Johansson (35) und die nächste Chance für Leonardo DiCaprio (45). Viele Überraschungen bei den 92. Oscars, die heuer am 9. Februar, also so früh wie nie, im Dolby Theatre in Los Angeles vergeben werden. Gestern gab die Academy die Nominierungen in den 24 Kategorien bekannt. 8.469 Mitglieder waren dafür stimmberechtigt.

Elf Chancen für "Joker", aber J.Lo schaut nur zu

Die großen Favoriten stehen bereits fest: Joker Joaquin Phoenix, Renée Zellweger als Judy Garland, Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood) und Laura Dern (Marriage Story) durften nach den Golden Globes nämlich auch am Sonntag bei den 25. Critics’ Choice Awards jubeln. Sie liegen auch bei den Oscar-Wetten in Front. Der Top-Film ist der Joker mit 11 Nominierungen. Gefolgt vom der Mafia-Bio The Irishman, dem Weltkriegs-Epos 1917, das am Donnerstag auch bei uns startet, und Once Upon a Time in Hollywood (je 10).

Absturz für Lopez

Die große Pleite gibt es für Jennifer Lopez, die mit dem Striptease-Film Hustlers nach Nominierungen bei Globes oder SAG auch auf den Oscar hoffen durfte. Vergebens: Kathy Bates und Scarlett Johansson schnappten ihr die Nominierung als beste Nebendarstellerin weg.

Doppelpack

Johansson schaffte damit das große Oscar-Wunder: Wie bei ihren allerersten Nominierungen ist sie sowohl für die Hauptrolle in Marriage Story als auch die Nebenrolle in Jojo Rabbit nominiert. Das gab es in Hollywood erst 12 Mal. Zuletzt 2007 für Cate Blanchett.

Skurril: Avengers: Endgame, mit über 2,8 Milliarden Dollar Kasse der erfolgreichste Film aller Zeiten, erhielt nur eine einzige Nominierung in der Nebenkategorie

Effekt

Dafür darf das Star Wars-Finale Der Aufstieg Skywalkers immerhin drei Mal hoffen.