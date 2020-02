Natalie Portman ehrt nicht-nominierte Frauen auf ihrem Kleid

Die Academy musste auch dieses Jahr für ihre Auswahl Kritik einstecken: Der Anteil an Frauen und an Menschen mit nicht weißer Hautfarbe in den Preiskategorien ist wieder einmal verschwindend gering. Besonders heftig diskutiert wurde dieses Jahr, dass es keine Frau – etwa Greta Gerwig mit "Little Women" oder Lulu Wang mit "The Farewell" – in die "typisch männliche" Kategorie für Beste Regie geschafft hat.

Natalie Portman, selbst Preisträgerin, reagierte: Auf ihrem Kleid sind Namen von nicht nominierten Frauen eingestrickt. Unter anderem: Lorene Scafaria, Lulu Wang, and Greta Gerwig.

Natalie Portman wearing the names of women directors who weren’t nominated at this years Oscars is too good. #Oscars2020 #NataliePortman pic.twitter.com/ANRBbgxtoh — ALY (@aleexl) February 10, 2020