Oscars: Die Trailer der Gewinner-Filme

"PARASITE" 4 Auszeichnungen: Bester Film, Bester Regisseur (Bong Joon-ho), Bestes Originaldrehbuch (Bong Joon-ho und Han Jin-won), Bester internationaler Film

"1917" 3 Auszeichnungen: Beste Kamera (Roger Deakins), Beste visuelle Effekte, Beste Tonmischung

"JOKER" 2 Auszeichnungen: Bester Hauptdarsteller (Joaquin Phoenix), Beste Musik (Hildur Gudnadottir)

"ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD" 2 Auszeichnungen: Bester Nebendarsteller (Brad Pitt), Bestes Szenenbild

"FORD V FERRARI" ("LE MANS 2 66 - GEGEN JEDE CHANCE") 2 Auszeichnungen: Bester Schnitt, Bester Tonschnitt