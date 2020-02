'Parasite': Das ist der Oscar-Überraschungssieger

So setzte "Parasite" sich mit insgesamt vier Preisen aus sechs Nominierungen auch an die Spitze des Gesamtfeldes. Der mit elf Nominierungen als Topfavorit in den Abend gegangene "Joker" von Todd Phillips musste sich mit den Auszeichnungen für den besten Hauptdarsteller (Joaquin Phoenix) und die beste Musik begnügen. Sogar völlig leer aus ging Martin Scorseses Mafiaepos "The Irishman".