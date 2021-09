Runder Start fürs Donauinselfest

Trotz strenger Coronaregeln war die Stimmung am ersten Abend des Donauinselfests gut.

Wien. Donauinselfest in Pandemiezeiten, die Zweite: Das bedeutet Sperrgitter, eigene Einlass-Schleusen für Besucher bei vier Bühnen und PCR-Testpflicht. Auch für Geimpfte. Wie das bei den ersten der gut 42.000 Menschen, die bis Sonntag auf die „Insel“ strömen, ankam, das sah sich ÖSTERREICH bei einem Lokalaugenschein während des Openings an.

Reibungslos. Bei den Kontrollen war die Resonanz positiv: keine Verzögerungen, unkompliziert, die meisten hatten ihre PCR-Testnachweise am Handy zur Ansicht, dazu wurde der Ausweis und das Ticket hergezeigt. „Das ging ganz fix“, sagten Maria, Thomas und Dominik, die bei der GÖD-Bühne abshakten. Einzig das Abtasten durch die Securities war etwas ungewohnt – was in der breiten Masse eher mit der Festival-Mangelware in den letzten Monaten zu tun haben dürfte …

© Thomas Zeidler ×

Hearts Hearts

© Thomas Zeidler ×



Live-Übertragung. Gute Nachrichten auch für „Inselfest-Fans“, die kein Ticket ergattern konnten: ORF III überträgt live-zeitversetzt an allen drei Tagen die Programmhöhepunkte. A. Lautmann / Fotos: T. Zeidler