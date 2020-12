Altenberger ist die neue Buhlschaft

Am Freitag wurden die neuen Protagonisten der Festspiele bekannt gegeben.

Beliebt. Im TV gehört Verena Altenberger mit ihrer Serie Magda macht das schon, in der sie eine polnische ­Altenpflegerin gibt, schon lange zu den Publikums-Lieblingen und wurde 2018 für ihre Rolle im Drama Die beste aller Welten mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet. Jetzt wechselt die sympathische Salzburgerin auf die Festspiel-Bühne und wird nächsten Sommer in Hugo von Hofmannsthals Jedermann die Buhlschaft geben. „Die Buhlschaft zu spielen und damit auch den magischen Festspielsommer in Salzburg direkt in dessen Epizentrum zu erleben, ist ein Kindheitstraum von mir“, so Altenberger zu ihrem Engagement. Allen voran interessiere sie „das emanzipatorische Erwachen dieser jungen Frau“, wobei es natürlich auch um das Machtgefälle zwischen Jedermann und Buhlschaft gehe. „Und natürlich assoziiere ich auch die Erotik und die Verführung mit der Buhle, aber ich lese sie womöglich etwas anders“, so die 33-Jährige weiter.

Konterpart. Von ihr verführt wird aber nicht mehr Tobias Moretti, der nach vier Jahren seinen Abschied bekannt gab. Ihm folgt der deutsche Schauspiel-Star Lars Eidinger. Ein Glücksgriff für ­Altenberger. „Er ist ein Kollege, der viel Energie gibt und der ganz offen auf das Spiel eingeht. Ich freue mich auf die Probenzeit – bei unserem gemeinsamen Dreh hatten wir natürlich viel weniger Zeit, um zusammen etwas zu erfinden, diesen gemeinsamen Proben-‚Luxus‘ gibt es nur am Theater.“