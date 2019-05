ESC: Paenda bekam vom Publikum 0 Punkte

Österreichs Song-Contest-Kandidatin Paenda ist mit ihrer Ballade "Limits" im 2. Halbfinale am Donnerstag alles andere als knapp am Einzug ins Finale gescheitert. Dies zeigt die Veröffentlichung der Punkteliste am Samstag. Demnach kam Österreich mit 21 Punkten auf Platz 17 der 18 Halbfinalisten. Vom Publikum gab es dabei 0 Punkte.

Der spätere Gesamtsieger Niederlande hatte bereits das Halbfinale für sich entschieden. Im Folgenden die Punkte, die Österreich in seinem Halbfinale erhalten hatte - allesamt von den Fachjurys: