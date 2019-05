ESC im Live-Ticker: Schafft Paenda das Wunder?

Luca Hänni hat schon mal einen Wettbewerb für sich entschieden. Der 24-jährige hat 2012 Dieter Bohlen und ganz Deutschland von sich überzegt und DSDS gewonnen. Der Schweizer liefert hier einen soliden Sommerhit ab und dürfte damit fix im Finale vertreten sein.

Video zum Thema ESC: Schweiz – Luca Hänni "She Got Me"