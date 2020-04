Premiere für kleinen Song Contest

Niederlande, Israel, Großbritannien, Armenien, Georgien, Bulgarien, Island, Weißrussland, Polen, Spanien, Rumänien, San Marino, Belgien und Zypern – das sind die 14 Länder, deren Song-Contest-Lieder heute Abend, um 20.15 Uhr, in ORF 1 gespielt werden. Durch den kleinen Song Contest führt Moderator Andi Knoll.

Voting durch Experten-Jury statt Länder

Ehemalige ESC-Kandidaten wie Conchita Wurst oder Alf Poier vergeben Punkte, die am Ende jeder Sendung (zwei weitere am 16. und 18. April) zusammengezählt werden. Im Anschluss an die dritte Ausgabe wird dann mittels Publikumsvoting bestimmt, wer der Gesamtsieger des Video-ESC ist. Nächstes Jahr sollte der Song Contest dann wieder planmäßig stattfinden und Vincent Bueno hat mit einem neuen Song die Chance auf den Sieg.