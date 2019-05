Schamlos: Schweden kopiert unseren ESC-Hit!

Es heißt, kopiert zu werden, ist eine Ehre. Wenn dem so ist, muss sich Cesar Sampson sehr gebauchpinselt fühlen.

Viele Ähnlichkeiten

Denn der ESC-Beitrag aus Schweden, John Lundvik mit "Too Late For Love", erinnerte stark an jenes Lied, dass uns 2018 auf den dritten Platz des Wettbewerbes hievte: "Nobody But You". Beide Sänger haben eine starke, poppige Stimme, kommen sympathisch auf der Bühne rüber. Beide Nummern werden von einem Chor begleitet, das Bühnenbild ist reduziert, es wird mit wenig Licht gearbeitet. Sowohl Sampson, als auch Lundvik sind ähnlich gestylt, Hose und Shirt in dunklen gedeckten Farben.

Video zum Thema Emotionale ESC-Performance von Cesár Sampson

Video zum Thema ESC: Schweden – John Lundvik "Too Late for Love"

Beide Lieder sind mittelschnell, starten langsam und werden dann stärker und temporeicher - kurzum: Das Gesamtpaket fühlt sich ähnlich an... Entscheiden Sie selbst, wie stark die beiden Performances aneinander erinnern und klicken Sie die Videos.

Auf Twitter ist einigen die Ähnlichkeit aufgefallen

Diashow 2. Halbfinale: Die besten Bilder vom ESC © APA/AFP/JACK GUEZ Srbuk „Walking Out“ © APA/AFP/JACK GUEZ Sarah McTernan „22“ © APA/AFP/JACK GUEZ Anna Odobescu „Stay“ © APA/AFP/JACK GUEZ Luca Hänni „She Got Me" © APA/AFP/JACK GUEZ Carousel „That Night“ © APA/AFP/JACK GUEZ Ester Peony „On a Sunday“ © APA/AFP/JACK GUEZ Leonora „Love Is Forever“ © APA/AFP/JACK GUEZ PAENDA „Limits“ © APA/AFP/JACK GUEZ Roko „The Dream“ © APA/AFP/JACK GUEZ Jurij Veklenko „Run with the Lions“ © APA/AFP/JACK GUEZ Sergey Lazarev „Scream“: © APA/AFP/JACK GUEZ Michela „Chameleon" © APA/AFP/JACK GUEZ Duncan Laurence „Arcade“ © APA/AFP/JACK GUEZ Jonida Maliqi „Ktheju tokës“ © APA/AFP/JACK GUEZ KEiiNO „Spirit in the Sky“ © APA/AFP/JACK GUEZ Tamara Todevska „Proud“ 1 / 16