Steirerball 2022 wird auf Mai verschoben

Der Steirerball wird vom 7. Jänner auf den 14. Mai 2022 verschoben

Der Steirerball lässt sich auch 2022 nicht unterkriegen – er findet auf jeden Fall statt. Aber wir wollen der fröhlichste Ball der Saison sein. Das geht nur bei größtmöglicher Sicherheit. Daher verschieben wir den Steirerball 2022 auf den 14. Mai 2022. An diesem Abend bieten wir im Wiener Rathaus steirische Fröhlichkeit gepaart mit Wiener Eleganz“, erklärt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien.

Den Steirern in Wien fällt immer wieder etwas Neues ein. War es im Jänner 2021 der erste virtuelle Ball der Wiener Ballsaison, so wird der Steirerball 2022 ein Frühjahrs-Ball. Denn der Steirerball wird vom geplanten Termin am 7. Jänner 2022 auf den 14. Mai 2022 verschoben. Zudem hat der Verein der Steirer in Wien mit dem Wiener Rathaus eine besonders vielseitige Location gewählt. Hier kann der Steirerball sowohl im Festsaal, als auch im Freien unter den Arkaden stattfinden. „Alle Freunde des Steirerballs können sich wieder auf einen besonders schönen Ball freuen. Und alle anderen Tanz-Begeisterten, egal aus welchem Bundesland, sind ebenfalls herzlich willkommen. Aber besonders wichtig ist uns allen: Beim Steirerball steht die Lebenslust im Mittelpunkt – und die werden wir nach dem zweiten Corona-Winter alle brauchen können“, so Andreas Zakostelsky.

Fixtermin im Mai 2022

Deshalb wird am Programm für den Mai-Steirerball intensiv gearbeitet. Schon fix: Ein abwechslungsreiches Programm und mehr als 300 Akteure mit zahlreichen Bands, klassische Musik, Tanzmusik, Steirische Musik, erlesene kulinarische Schmankerl, edle Weine in einer nachgebauten steirischen Weinstraße, farbenfrohe Dirndl und elegante Trachtenanzüge, Bieranstich und Kernöleierspeis. Und natürlich Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Alles fast wie immer, und doch wieder ein wenig anders – das zeichnet den Steirerball aus.