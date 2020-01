Doskozil schafft rotes Wunder

SPÖ dominierte auch in den Gemeinden

Die SPÖ war bei der Landtagswahl am Sonntag im Burgenland auch in den Gemeinden die dominierende Kraft. Lediglich in zehn der 171 burgenländischen Kommunen mussten die Sozialdemokraten ein Minus hinnehmen. Die Volkspartei fuhr in 64 Gemeinden einen Verlust ein. Die FPÖ konnte nur in drei Gemeinden einen Zugewinn im Vergleich zur Wahl 2015 erreichen.

Die höchsten Zugewinne für die Roten gab es in Kemeten mit 26 Prozentpunkten sowie in Neudorf (23 Prozentpunkte) und in Grafenschachen mit 22,5 Prozentpunkten. Rote Hochburgen bleiben weiterhin Tschanigraben (Bezirk Güssing) mit 86,2 Prozent, Grafenschachen mit 74,9 und Inzenhof mit 73,7 Prozent der Stimmen.

Die Volkspartei erreichte ihre besten Ergebnisse in Bildein (64,5 Prozent), Leithaprodersdorf (58,4 Prozent) sowie in Edelstal mit 54,1 Prozent. Die größten Zuwächse stellten sich bei der Volkspartei in Großhöflein (12,6 Prozentpunkte), Hannersdorf (12,1 Prozentpunkte) und in Bad Sauerbrunn (10,1 Prozentpunkte) ein.