Heute Wahl-Beben für Doskozil

Eisenstadt. „Dosko, Dosko, Dosko“ – die Stimmung ist prächtig beim roten Wahlkampffinale in Rohrbach bei Mattersburg. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kann auf einen „ausgezeichneten Wahlkampf“ zurückblicken, und tatsächlich spricht vieles dafür, dass die SPÖ bei der Landtagswahl heute ihre 42-Prozent-Mehrheit ausbauen kann.

Trendwende. Es wäre eine unglaubliche Trendwende. Mit Ausnahme des Triumphs von Peter Kaiser in Kärnten geht es für die Roten seit 2015 bei wichtigen Wahlen stets bergab. Zuletzt fuhr ja die SPÖ mit Rendi-Wagner bei der Nationalratswahl das schlechteste Ergebnis aller Zeiten ein.

Ohne Stimme. Doskozil hat mit seiner eigenständigen Linie im Wahlkampf gepunktet – hart gegen Zuwanderung, für einen Mindestlohn usw. Da machte es auch nichts, dass er den Wahlkampf nach einer Kehlkopfoperation quasi ohne Stimme führen musste.

Dabei hat dem Landeshauptmann des Burgenlandes ironischerweise die ÖVP geholfen, und zwar in Person von Innenminister Nehammer. Der hatte wenige Tage vor der Wahl angekündigt, Asylzen­tren an der Grenze bauen zu wollen – eine Steilvorlage für Doskozil.

FPÖ muss zittern. Die Blauen müssen im Burgenland, obwohl sie fast fünf Jahre in einer Koalition mit der SPÖ mitregieren durften, mit satten Verlusten rechnen. Spitzenkandidat Johann Tschürtz hat zu kämpfen, damit er in der Landesregierung bleibt.

Und Türkis-Grün? Beiden ­Parteien werden laut den letzten Umfragen ebenfalls Gewinne vorausgesagt – es ist eine erste Testwahl für die neue Bundesregierung. Kanzler Kurz eilte gestern höchstpersönlich nach Eisenstadt, um seinen Kandidaten Thomas Steiner zu unterstützen – in der Fußgängerzone waren stellenweise mehr Türkise als Wähler unterwegs. Die Grünen wiederum treten erneut mit In­grid Petrik an: Zum Wahlkampffinale mit Leberkässemmeln war auch der ­Vizekanzler gekommen. Dass der Werner Kogler heißt, ist für die Grünen immer noch ein neues Gefühl.

Vergangene Woche gab Hans Peter Doskozil ÖSTERREICH dieses Interview.

ÖSTERREICH: Ihr Wahlziel?

Hans Peter Doskozil: Die Zeit der absoluten Mehrheiten ist vorbei. Mein Wahlzielist ein Plus – wie klein oder groß auch immer. Und wir dürfen uns nicht täuschen lassen: Eine Mehrheit gegen die SPÖ ist möglich, ein türkis-grün-pinkes Abenteuer nicht vom Tisch. Es kommt auf jede Stimme an!

ÖSTERREICH: Ist eine rot-grüne Koalition im Burgenland für Sie denkbar?





Doskozil: Ich denke, dass sich inhaltlich jede Koalition ausgeht – gerade die Grünen haben auf Bundesebene ja bewiesen, wie flexibel man sein kann, wenn es um den Eintritt in eine Regierung geht. Hätte jemand für möglich gehalten, dass Grüne für ein Kopftuchverbot oder eine Sicherungshaft eintreten? Entscheidend für mich ist, ob man in einer Koalition vertrauensvoll miteinander umgeht und konstruktiv zusammenarbeitet. Eine Koalition wie in früheren Proporzzeiten wollen die Menschen sicher nicht.(knd)