Liveticker: Heute Wahl-Beben für Doskozil

SPÖ darf auf lange ersehnten "richtigen" Sieg hoffen

Für die SPÖ könnte die Landtagswahl im Burgenland am Sonntag den lang ersehnten "richtigen" Erfolg unter der Obmannschaft von Pamela Rendi-Wagner bringen. Zwar gab es im vergangenen Oktober bei der Landtagswahl in Vorarlberg ein kleines Plus (+0,69 Prozentpunkte), die übrigen drei Wahlen unter der aktuellen Bundesparteivorsitzenden gingen aber allesamt verloren - und das teils kräftig.

Das jüngste herbe Wahldebakel für die Roten setzte es bei der Landtagswahl in der Steiermark Ende November des vergangenen Jahres. Damals verlor die SPÖ ganze 6,27 Prozentpunkte und musste einen historischen Landes-Tiefststand von 23,02 Prozent hinnehmen.

Auch bei der Nationalratswahl im September zuvor fuhr die Partei eine heftige Schlappe ein: Das Minus von 5,68 Prozentpunkten bedeutete im Resultat das schlechteste Bundes-Ergebnis überhaupt: Nur 21,18 Prozent der Stimmen entfielen auf die Sozialdemokratie. Damit unterbot die SPÖ sogar den erst im Mai davor bei der EU-Wahl eingefahrenen roten Rekord-Tiefststand auf Bundesebene von 23,89 Prozent (bei einem kleinen Minus von 0,2 Prozentpunkten).

Derzeit liegt die SPÖ in vier Bundesländern im historischen Tief. Neben der Steiermark ist das auch in Oberösterreich der Fall, wo die Partei 2015 infolge der Flüchtlingskrise mit 18,37 Prozent (-6,57) unter die 20er-Marke fiel. In Wien erzielte sie bei der letzten Wahl 2015 erstmals weniger als 40 Prozent der Stimmen (39,59 Prozent mit einem Minus von 4,75 Prozentpunkten). Und in Salzburg rutschte sie 2018 auf den Tiefststand von 20,03 (-3,78).

Im Burgenland bedeutet das Wahlergebnis 2015 das zweitschlechteste Resultat in der Zweiten Republik (nur 1949 lag man noch darunter). Das Minus von 6,34 Prozentpunkten brachte ein Abrutschen auf 41,92 Prozent.