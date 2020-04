Wie in allen Schulen Österreichs wird der Unterricht in den Berufsschulen aus der räumlichen Distanz zwischen den Lehrenden und den Auszubildenden geführt. Seit 16. März gilt im Berufsschulwesen für die Schuljahre 2019/20 und 2020/21 eine neue Verordnung, die für den Unterricht von etwa 70 Prozent der Berufsschüler/innen betrifft.

Laufende Lehrgänge (am 17. oder am 24. April 2020 beendet) wurden mit Distance Learning abgeschlossen . In Ausnahmefällen konnte in fachpraktischen Fächern von der Benotung abgesehen werden (als verbindliche Übung).

Neue Lehrgänge, die seit 20. April 2020 laufen, wurden rechtzeitig einberufen und begannen – vorerst –mit Distance Learning. Sobald die Rahmenbedingungen in den Berufsschulen dies zulassen, wird die derzeit geltende Verordnung angepasst, damit beispielsweise fachpraktischer Unterricht, wie etwa Labor-Übungen vor Ort, stattfinden kann. Dazu kann der fachpraktische Unterricht geblockt und zeitlich nach hinten geschoben werden. Falls erforderlich, ist auch eine Unterbrechung des Lehrgangs unter der Voraussetzung, dass dieser im laufenden Schuljahr (Anfang Juli) abgeschlossen werden kann, möglich.

In jahrgangsmäßig geführte Berufsschulen, wie vorwiegend in Wien, mit, in der Regel einen Tag Unterricht pro Woche kann die Schulleitung ab 04. Mai 2020 festlegen, dass Unterrichtsteile und insbesondere der fachpraktische Unterricht vor Ort in der Berufsschule und nicht mit Distance Learning stattfinden.

Lehrlinge in der kritischen Infrastruktur werden durch die Berufsschule zum Nachholen des versäumten Unterrichts derzeit einberufen. Ihr Unterricht ist entsprechend den zuvor skizzierten Regelungen zu gestalten.

Home Office für Lehrlinge

In der aktuellen Situation kann auch mit Lehrlingen Home-Office vereinbart werden.

Voraussetzungen: schriftliche Vereinbarung, ergänzend zum Lehrvertrag (bei unter 18-jährigen Lehrlingen ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich) sowie die Gewährleistung, dass auch über diesen Weg Ausbildungsinhalte vermittelt werden können und der/die Ausbilder/in dem Lehrling für alle Fragen und Feedback zur Verfügung steht.