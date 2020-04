Mit der am 22. März 2020 in Kraft getretenen Novelle zum Berufsausbildungsgesetz (§ 13 Abs. 7) kann die für einen Betrieb oder Betriebsteil vereinbarte Kurzarbeit auch für Lehrlinge, ohne Unterschiede zu der für alle Beschäftigten geltenden Regelung (§ 37b Arbeitsmarktservicegesetz), in Anspruch genommen werden.

Diese neue Regelung ist speziell für die aktuelle Krisensituation geschaffen worden und bis Ende August 2020 befristet. Eine Verlängerung der Lehrzeit ist mit der Kurzarbeit nicht verbunden.

Die Zahl der Lehrlinge, für die beim AMS Kurzarbeitsbeihilfe in Anspruch genommen wird, steht aktuell noch nicht fest. Sie muss mit den Monatsabrechnungen der die Beihilfe beziehenden Unternehmen, dort ist die Personenkennzeichnung "Lehrling" anzugeben, bekannt gegeben werden.



Alle diesbezüglichen Informationen des AMS stehen voraussichtlich Anfang Mai zur Verfügung.