Alfons Haider & Kati Bellowitsch moderieren

"Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, dabei freut es mich sehr, dass heuer Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sowie Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer den Ehrenschutz übernehmen", sagte Organisator Heinz Alphonsus. Moderiert wird der Abend von Alfons Haider und Kati Bellowitsch.

Für die Gäste gibt es auch etwas zu feiern: Zum runden Geburtstag können sie eine einwöchige Reise nach New York gewinnen - inklusive Flug, Aufenthalt in einem Vier-Stern-Hotel und Musicaltickets.

Traditionell wird auch am 1. März die "Miss Bonbon" gewählt, die dann auf der Bühne in Manner-Schnitten aufgewogen wird. Bewerben kann man sich entweder direkt auf dem Ball oder via Facebook bis 31. Jänner. Heuer wird aber auch das "Bonbon des Jahres" gewählt.