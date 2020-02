"Ich habe vorigen Sommer 15 Stadien bespielt, allesamt zwischen 50.000 und 80.000 Besucher restlos ausverkauft", so Gabalier im Video. In der Kategorie "Liveact des Jahres" nicht einmal nominiert zu sein, sei an Ignoranz nicht zu übertreffen, so der Sänger.

Für ihn sei es ohnehin die größte Auszeichnung, vor einem Millionenpublikum zu spielen.

Hier ist das Video in voller Länge