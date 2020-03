Das 'Lustige Taschenbuch' auf Wienerisch

Nach den Erfolgen der LTB Mundart-Bände Münchnerisch und Berlinerisch erschien die erste Auflage "Wienerisch" am 20. Februar und war kurze Zeit später vergriffen. Der Gong für die zweite Auflage erfolgt dann in einigen Tagen.

"Wien, Wien nur du allein..."

...sollst stets die Stadt meiner Träume sein, dachte sich auch Donald Duck und reiste im neuen Taschenbuch-Abenteuer nach Wien. Alles dreht sich um das Thema Musik. Donald Duck singt für seine Allerliebste Daisy das Liebeslied "Adios Amor". Sein größter Wunsch ist es ein Teilnehmer an einem Casting-Wettbewerb zu sein. Er ist sich seines Talents sicher und geht die Sache an. Doch seine hilflose und zugleich liebevolle Art, lässt ihn den so wichtigen Termin verpassen. Donald wäre nicht Donald Duck wenn er keine Lösung parat hätte. Die Idee, als Reinigungskraft unerkannt die Bühne, die die Welt bedeutet, zu betreten. Gedacht, getan: Donald Fauntleroy Duck nimmt das Mikrofon und singt um sein Leben.



Die Plattenfirma ist vom Auftritt begeistert und unterschreibt kurzerhand einen Vetrag mit dem neuen "Superstar".

Schlagerstar Andy Borg als Gastübersetzer

Der österreichische Schlagerstar Andy Borg konnte als Gastübersetzer gewonnen werden. Borg nimmt dabei eine Doppelrolle ein. Neben der Übersetzertätigkeit erscheint er im "Lustigen Taschenbuch" als Tänzer "Andy Dorg" am Wiener Opernball.

Die Begeisterung über seine Doppelrolle ist gigantisch: "Schon als Kind habe ich die Lustigen Taschenbücher verschlungen und es war immer ein Traum von mir, einmal in Entenhausen eine Rolle zu spielen. Das ist für mich ein echter Ritterschlag oder Entenschlag, wie wir Entenhausener sagen!"