Eklat um Brustkrebs von Sylvie Meis

Im Rahmen der ProSieben-Show "Global Gladiators" packt Sabia Boulahrouz über ihre ehemalige Freundin Sylvie Meis und ihre Beziehung mit deren Ex-Mann, Rafael van der Vaart, aus.

„Die beiden haben sich getrennt, noch lange bevor ich mit ihm zusammengekommen bin. Ich bin keine Ehebrecherin und Sylvie wusste Bescheid“, sagte Bouhlarouz gegenüber Konkurrenten während der Sendung.

In einer anderen Szene behauptete die Ex-Frau von Fußball-Star Khalid Boulahrouz: "Einige Menschen gehen sogar so weit, eine Krankheit zu erfinden, um davon zu profitieren." Zwar nennt die 40-Jährige keinen Namen, ein Instagram-Posting von Januar 2018, in dem sie behauptete "(...) Ich hatte nie Erfahrung mit Krebs und ich kenne niemanden, der jemals Krebs hatte. (...)", stellt aber eine Verbindung zu ihrer ehemaligen Freundin Meis her.

Auch auf Nachfrage bleibt die 40-Jährige bei ihrem Statement.

"Unwahr und geschmacklos"

Sylvie Meis kontert am Freitag und erklärt gegenüber "Bild": "Die Zeit meiner Erkrankung war mit Abstand das Schlimmste, was mir bisher passiert ist. Dass meine Brustkrebs-Diagnose öffentlich infrage gestellt wurde, macht mich unendlich wütend und traurig."

In einem Schreiben von Meis' Anwalt, das der Zeitung vorliegt, heißt es: ""Die Tatsache, dass Sylvie Meis an Brustkrebs erkrankt ist, die Details der Erkrankung sowie ihrer Behandlung bestätigt ein uns vorliegender Arztbericht des behandelnden Onkologen Dr. Javier Hornedo (Hospital Quiron, Madrid)." Nachsatz: "Die Behauptung, es habe die Erkrankung nie gegeben, ist somit genauso unwahr wie geschmacklos."