Fendrich, Liam & Co. als Krisenhits

Musik. Bei uns ist der Fendrich-Klassiker I am from Austria die Hymne gegen die Krise. Auch die Polizei macht täglich mit. International bringt Oasis-Star Liam Gallagher etwas Schmunzeln in den schweren Zeiten: Auf Facebook liefert er witzige Kurzanleitung zum Händewaschen und texte dabei die größten Britpop-Hits um: Champagne Soapernova, Soapersonic oder Wonderwash, wo er in der Küche scherzt: „Wascht eure Hände, schrubbt die Zehen, kratzt euch am Hintern und popelt in der Nase!“

© Liam Gallagher/Facebook

Krisen-Pop. Auch Neil Diamond, der seinen Klassiker Sweet Caroline mit Zeilen wie „Hands, washing Hands“ adaptiert, Bon Jovi, der sich den US-Flashmob-Konzerten mit Livin’ On A Prayer anschloss, und Madonna (Vogue) rocken gegen die Krise.

© Neil Diamond/Facebook

Kult. Dazu natürlich Thomas Stipsits, der nach kultigen Dankes-Songs für Verkäuferinnen (Du bist so leiwand) und Ärzte jetzt für alle unermüdlichen Lkw-Fahrer singt: „Ich foa für euch weiter.“

© Thomas Stipsits/Facebook