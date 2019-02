In wenigen Tagen ist es wieder so weit – Heidi Klums (45) Casting-Show Germany’s Next Topmodel geht in die 14. Runde. Gleich vier Österreicherinnen kämpfen dabei um den Titel. Leonela, Bianca, Naomi und Christine wollen zur schönsten Frau gekürt werden, und auch Klum-Freund Tom Kaulitz (29) hat ein Wörtchen mitzureden. Er singt mit seinem Bruder Bill den Titelsong Melancholic Paradise.