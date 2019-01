Heidi Klum hat entschieden: GNTM-Titelsong steht fest

"More Glam, more Stars, more Heidi" - so lautet das Moto der 14. "Germany's Next Topmodel"-Staffel. Mit der Wahl des Titelsongs überraschte das Model: Tokio Hotel, die Band ihres 29-jährigen Verlobten, wird den Song "Melancholic Paradise" beisteuern. Das wurde auf dem offiziellen GNTM-Instagram-Account verkündet:

Unter dem Posting wird heiß diskutiert: Manche User finden die Wahl unmöglich, andere wiederum feiern bereits den neuen Titelsong.

Und so klingt "Melancholic Paradise" von Tokio Hotel:

GNTM 2019 startet am 7. Februar: Heidi Klum lädt die 50 Topmodel-Anwärterinnen zu einem fulminanten Dinner in Berlin ein. Ihren ersten großen Auftritt haben die jungen Frauen bei einer Fashion-Show von Designer Michael Michalsky, für den sie auf dem Laufsteg auftreten. Gastjurorin und ehemalige GNTM-Gewinnerin Lena Gercke wird ihnen für das Training zur Verfügung stehen.

Hier geht es zur Vorstellung der Topmodels für 2019.

